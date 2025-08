Touré: “Modric un modello di riferimento. Il mio ruolo? Ecco come mi vede Gilardino”

05/08/2025 | 10:30:26

Pronto alla sua primissima stagione in Serie A, il centrocampista difensivo del Pisa, Idrissa Touré, ha parlato della sua storia in maglia nerazzurra, iniziata nel 2021, soffermandosi in particolar modo sull’ultima annata di Serie B e sulla prossima stagione nella massima serie italiana: “L’anno scorso si è creata proprio questa sensazione, questa atmosfera. Tutto questo lo abbiamo portato sul campo e credo abbia avuto un grande effetto su di me. Il mio gol al Cosenza è stato votato dai tifosi come il più bello dell’anno. Mi capita, in ogni stagione, un momento così: in cui faccio un gol incredibile. L’anno prima, con il Palermo, avevo segnato un gran gol di sinistro”. Tra le colonne rosee de La Gazzetta dello sport, il duttile giocatore tedesco ha rivelato la sua collocazione ideale: “Anche da mezzala il mio ruolo prevedeva di uscire in fascia. Poi, l’anno scorso, Inzaghi ha visto in me il potenziale per giocare esterno: abbiamo provato e ha funzionato. Mi piace molto questo ruolo, si adatta alle mie caratteristiche e credo di farlo anche piuttosto bene. Poi si può sempre migliorare, e cerco di farlo ogni giorno. Ora Gilardino mi vede anche mezzala, e va bene: non è importante la posizione, io do sempre tutto”. L’entusiasmo del nativo di Berlino in vista della prossima stagione è evidente: “Ho sempre guardato le partite, pensando di arrivare un giorno a giocare in grandi stadi: Napoli, Juve, Milan. Sono felice, e anche molto umile. Sappiamo che questa stagione non sarà facile, ma questa è un’opportunità per tutti noi: vogliamo fare il meglio possibile, dimostrare che abbiamo meritato di esserci. E ovviamente vogliamo anche restarci, in A”. E sul suo punto di riferimento nel calcio: “Il mio modello? Modric. Non vedo l’ora di affrontarlo. Lui e gli altri giocatori fortissimi che ci sono in A”.

Foto: Instagram Idrissa Touré