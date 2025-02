Idea Valencia per il centrocampo: spunta Koné del Marsiglia

Il Valencia è alla ricerca di un centrocampista tuttofare, ma il tempo scorre e manca sempre meno alla fine del calciomercato. Il club spagnolo, secondo quanto riportato da Marca, avrebbe individuato il profilo di Koné del Marsiglia. Nonostante ciò, l’affare sembrerebbe essere bloccato, almeno per il momento. L’ipotetico trasferimento del canadese, infatti, si dovrebbe sbloccare dal momento in cui la società francese riuscirà a trovare il suo sostituto. Si tratta, dunque, di uno step complicato soprattutto in questo ultimo giorno e mezzo di calciomercato rimasto. Il calciatore vorrebbe partire per trovare maggiore spazio, viste le sole 9 presenze collezionate tra campionato e coppa, ma molto dipenderà dall’OM e dal mercato.

FOTO: Instagram Koné