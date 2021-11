Idea dell’IFAB: aumentare l’intervallo da 15 a 25 minuti per inserire dei mini-show come nel Super Bowl

Il calcio come il Super Bowl, è questa l’idea che starebbe valutando l’IFAB prolungando l’intervallo da 15 a 25 minuti. In questo lasso di tempo con le squadre negli spogliatoi, in campo ci sarebbero dei mini-show come accade nella manifestazione sportiva americana più importante. Giovedì ci sarà un meeting in cui si deciderà anche di questa eventuale novità. Lo riporta il Daily Mail.

FOTO: Sito IFAB