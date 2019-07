ICC: Rakitic non basta, Abraham e Barkley piegano il Barça. Paura per Griezmann

Proseguono le amichevoli dell’International Champions Cup e il Chelsea piega il Barcellona per 2-1. Apre le marcature Abraham e Barkley raddoppia nella ripresa, solo nel finale Rakitic riapre inutilmente l’incontro. Paura per l’ex Atletico Antoine Griezmann che, dopo un contrasto di gioco con Jorginho, resta dolorante a bordo campo per poi rientrare regolarmente dopo alcuni minuti.

Foto: Barcellona Twitter