ICC: Juve-Inter, le formazioni ufficiali. Higuain e Perisic dal 1′

Alle 13:30 (ora italiana) in quel di Singapore andrà in scena il primo derby d’Italia stagionale. La Juve di Maurizio Sarri affronterà l’Inter di Antonio Conte, alla sua prima contro i bianconeri, nel match valido per la seconda giornata dell’International Champions Cup. A seguire le formazioni ufficiali dell’incontro:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito. Allenatore: Conte.