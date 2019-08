ICC: Atletico-Juve, le formazioni ufficiali. C’è Higuain, fuori Dybala

Alle 18:06 la Juventus sfiderà l’Atletico Madrid in una sfida valide per l’International Champions Cup alla Friends Arena di Stoccolma. Per l’occasione, Sarri schiera un 4-3-3 con Khedira, Douglas Costa e Higuain titolari, lasciando invece fuori Dybala e il neo-acquisto Danilo. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Llorente, Saul, Lemar; Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone

Foto: twitter personale Dybala