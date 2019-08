Icardi-Zhang, i retroscena (che coinvolgono Lukaku e Sanchez). E le cifre per Alexis…

Alexis Sanchez è diventato un tormentone destinato a una felice soluzione. Normale quando paghi una minima parte (cinque milioni più bonus per la precisione) dell’ingaggio totale (dodici milioni) che il cileno percepirebbe al Manchester United se restasse lì per tutta la stagione. E non accadrà. Normale quando vuoi strappare un prestito secco, gratuito, rinunciando al diritto di riscatto che potrà essere comunque inserito in un secondo momento. Ma è normale soprattutto per la posizione della proprietà che è ricca, molto ricca, ma non scema. C’è un retroscena: l’idea di un mese e mezzo fa era quella di prendere Lukaku soltanto dopo aver ceduto Icardi. Quando la famiglia Zhang ha constatato la fibrillazione di Conte, che continuava a chiedere Romelu a prescindere da Maurito, il club ha preferito cambiare rotta per non alimentare il nervosismo di Antonio. Quindi: subito Lukaku a prescindere da Icardi. Ma Suning ha continuato a sperare di cedere l’argentino, ha tifato perché andasse al Napoli. Niente. Non ha aperto alla Juve e difficilmente accadrà, anche se nulla possiamo escludere. E sull’operazione Sanchez, che resta onerosa (l’ingaggio salirebbe a circa 6,5 milioni dalla prossima stagione in caso di riscatto) ha continuato a prendere tempo proprio perché speranzosa di trovare una chiave per Icardi. Il faccia a faccia non ha portato a nulla di concreto, Maurito continua a dire di voler restare, vedremo se all’ultimo minuto cambierà idea. Nel frattempo Sanchez non poteva aspettare oltre, quindi il famoso discorso (l’uscita di Icardi prima di fare un altro investimento) porterà a fare un altro strappo alla regola: dopo Lukaku, anche Sanchez, con Icardi che non si muove di un centimetro dalle posizioni degli ultimi mesi. Nel frattempo il Monaco aveva offerto nuovamente il prestito di Keita Balde, ma gli occhi erano su Sanchez e il conto alla rovescia è scattato da un pezzo. Domani Alexis è atteso in Italia, in arrivo l’autorizzazione United, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United