Icardi: “Voglio essere sempre al 100%. Il calcio turco? Sono arrivati giocatori come Osimhen e Sané, prima era impensabile”

24/11/2025 | 16:55:06

L’attaccante del Galatasaray, Mauro Icardi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Queste le sue parole:

“Sono un giocatore chiave, sono capitano. Voglio essere sempre al cento per cento, anche se nella mia carriera non lo sono quasi mai stato davvero. Quello di domani è un match importantissimo. Abbiamo un sogno: continuare a vincere in Champions e superare il turno. Dopo la sconfitta della prima giornata, abbiamo ottenuto tre vittorie fondamentali. Crediamo di poter aggiungere anche la quarta. Il calcio turco? Giocatori come Victor Osimhen e Leroy Sané sono arrivati e prima era impensabile. Ci sono molti giocatori che vogliono venire in Turchia ed è un grande orgoglio e onore per me aver contribuito a questo. Era importante guadagnarmi l’amore della gente. È diventato un paese dove tutti i giocatori del mondo vogliono venire”.

Foto: Instagram Icardi