Icardi: “Voglio fare bene con l’Inter e l’ho sempre dimostrato. Dybala un amico e venerdì…”

Mauro Icardi, premiato come miglior calciatore della passata stagione al Gran Galà del Calcio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di ricevere questi premi, perché i votanti sono colleghi e compagni. Cercheremo di proseguire così e fare grandi cose, voglio fare bene con l’Inter, sono già stato capocannoniere due volte e spero di vincere qualcosa di più importante. Dybala è un amico, ci siamo divertiti e ora aspettiamo la grande sfida di venerdì. Le parole di Ausilio? Ho sempre dimostrato il mio affetto e l’amore per questa squadra e per i tifosi e ringrazio Ausilio e tutti coloro che mi vogliono tenere qua”.

Foto: Inter Twitter