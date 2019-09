Icardi val bene Parigi: cronaca di una giornata senza prestiti onerosi

Una giornata molto intensa, quella che ha portato Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Maurito val bene Parigi, per l’Inter è una liberazione dopo una vicenda logorante che ha visto Wanda Nara nel ruolo della protagonista a prescindere, talvolta senza senso, spesso con la copertura mediatica di chi le sta accanto in trasmissione e non riesce a contraddirla neanche dinanzi ai disastri. L’Inter ha gestito bene una situazione complicatissima, alla fine ha aperto al prestito secco (non oneroso) e mai ha pensato di non inserire il diritto di riscatto fissato a 70 milioni. Ora Icardi dirà che è felicissimo come non mai, Wanda sta già twittando come se fosse la persona più felice del mondo, l’Inter si è tolta un grosso problema almeno per un anno. Icardi val bene Parigi, senza prestiti onerosi.

Foto: Psg Twitter