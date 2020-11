Icardi: “Un gruppo così non lo avevo mai visto. Vogliamo la Champions”

Mauro Icardi, attaccante argentino ex Inter e ora al PSG, ha parlato a Telefoot del momento in casa parigina.

Queste le sue parole: “Un gruppo così, non l’avevo mai visto da nessuna parte. Gioco a calcio da anni ma uno spogliatoio come questo non l’avevo mai visto. Siamo uniti, compatti, ci aiutiamo l’un l’altro, ci diamo una mano sempre. Nonostante ci siano stelle in squadra. Giocare con attaccanti di questo livello è un onore per me. Mbappé e Neymar sono tra i migliori 3-4 al mondo. Vogliamo una squadra competitiva per vincere la Champions, è quello a cui aspiriamo tutti”.