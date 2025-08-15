Icardi torna al gol 259 giorni dopo l’infortunio: non segnava da ottobre 2024

16/08/2025 | 00:08:30

Mauro Icardi torna al gol 259 giorni dopo la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione al menisco del ginocchio. Il centravanti si era infortunato il 7 novembre scorso durante la sfida di Europa League tra Galatasaray e Tottenham e questa sera è tornato al gol nel 3-0 rifilato dal Galatasaray al Karagumruk. L’attaccante ex Inter non segnava dal 23 ottobre del 2024 (in Europa League contro l’Elfsborg), dieci mesi dopo Icardi è tornato a segnare, mandando alle spalle il peggio.

FOTO: X Galatasaray