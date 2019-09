Icardi, striscione con minacce sotto casa: “Ora basta, Milano è piccola”

“Ora basta, Milano è piccola”. E’ questo il contenuto dello striscione con minacce per Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, sotto la sua abitazione in zona San Siro. Un particolare: le “o” presenti sullo striscione sono state disegnate come bersagli. Il messaggio verso Maurito è chiaro, nei giorni in cui l’argentino è al centro di una pesante vertenza legale con la società nerazzurra.

Foto: Twitter ufficiale Inter