Icardi: “Sono venuto al PSG per vincere, farò di tutto per rendere felici i tifosi”

Mauro Icardi, attaccante del PSG in prestito dall’Inter, ha parlato dei primi mesi in Francia e dei desideri per il futuro ai canali ufficiali del club: “Mi sento benissimo. Ho avuto la fortuna di iniziare bene. Sono venuto qui con molta motivazione per mostrare cosa posso fare in campo. Per il momento funziona bene. Non appena ho avuto la possibilità di giocare, ho sempre parlato con i miei compagni di squadra, dicendo loro cosa potevo fare, dove mi piace la palla, le piste che faccio. Tutto ciò ha contribuito ad aiutarmi a farmi ambientare molto rapidamente“.

Il modo di giocare

Il mio stile di gioco è questo. Non ci lavoro molto. Cerco sempre di essere nella posizione migliore possibile e di essere il più preciso possibile. Quando ho la possibilità di segnare, devo essere concentrato e in modalità “killer”. Oggi ho segnato quasi 150 gol e sono quasi tutti uguali. Questo è il mio stile”.

Il calcio per Icardi

“Impariamo sempre da tutti. Ognuno ha il proprio modo di vedere il calcio. Ho sempre ascoltato tutti gli allenatori che avevo e tutti i miei compagni di squadra. Parliamo sempre e ascolto sempre come vedono il gioco e imparo da ciascuno di essi. Sono sempre stato così. In ogni squadra in cui abbia giocato, sono sempre stato il capocannoniere, il giocatore che faceva vincere le partite. Questa specifica mi ha seguito nella mia carriera professionale”.

Futuro

“Sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere il maggior numero possibile di trofei. L’obiettivo del club e dei tifosi è vedere vincere il Paris Saint-Germain. Farò tutto il possibile in campo per farlo accadere”.

Foto: Twitter PSG