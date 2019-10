Icardi si sblocca anche in Ligue 1. E il Psg piega 4-0 l’Angers

Mauro Icardi si sta conquistando piano piano conquistando la fiducia del PSG: dopo la decisiva rete in Champions League contro il Galatasaray, l’attaccante argentino si è sbloccato anche in campionato nel match contro l’Angers. L’ex nerazzurro ha firmato il raddoppio su assist di Sanabria, con la squadra di Tuchel che ha poi vinto 4-0 consolidando il primo posto in classifica.

Foto: Twitter ufficiale Psg