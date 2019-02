Ci sono anche Mauro Icardi e Wanda Nara a San Siro per assistere alla partita tra Inter e Sampdoria. L’attaccante argentino, non convocato ufficialmente per un problema al ginocchio, è sugli spalti in compagnia della moglie e agente. Lo stesso Icardi è stato inquadrato dalle telecamere (immagini visibili anche sul maxi schermo dello stadio), scatenando i fischi dei tifosi nerazzurri.

Foto: screenshot Premier Sports