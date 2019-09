Icardi-Psg: la notte ha portato consiglio. Ora…

La notte ha portato consiglio (forse) nella trattativa per Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. E non poteva essere diversamente considerato che quella di ieri è stata un’altra giornata complicata a livello ambientale. L’unica squadra rimasta era, è, il Paris Saint-Germain che si è impantanato in altre vicende di mercato e che è pronto a rilevare il prestito di Maurito con diritto di riscatto. Prima serve il rinnovo rispetto all’attuale scadenza (2021). La notte ha portato consiglio, nel senso che si procede in questa direzione per evitare che da domani – 3 settembre – il tormentone riparta fino a gennaio con tutte le conseguenze del caso. Situazione da seguire con precauzione fino alla parola fine, ma che resta l’unica praticabile per trovare una soluzione in grado di accontentare tutti.

Foto: twitter Champions League