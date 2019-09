Icardi, primo allenamento con il Paris Saint Germain. Il video

Per Mauro Icardi è arrivato il giorno del primo allenamento con il Paris Saint Germain. Dal momento che in questo periodo non si è allenato con l’Inter, l’attaccante non è stato aggregato subito al gruppo ma gli è stata preparata un’apposita sessione individuale. L’ex attaccante nerazzurro non ha preso parte all’amichevole contro l’under 19 del PSG come la dozzina di giocatori che sono rimasti nella capitale francese perché non convocati dalle rispettive nazionali. Questo il video postato dalla società transalpina:

Foto: Twitter Paris Saint Germain