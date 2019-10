Icardi, partenza col botto a Parigi: la media gol è da urlo

Mauro Icardi ha già conquistato Parigi. L’impatto dell’ex capitano dell’Inter con la casacca del Psg è letteralmente da urlo. Anche ieri, nel big match contro il Marsiglia, il bomber argentino è stato grande protagonista con una doppietta d’autore. Maurito nelle prime 7 partite con il club francese ha realizzato la bellezza di 7 reti (4 in Ligue 1 e 3 in Champions), per una media pazzesca di un gol ogni 67 minuti giocati. L’ex attaccante dell’Inter conferma l’ottimo momento in fase realizzativa nella sua nuova avventura all’ombra della Tour Eiffel. Tuchel e il popolo parigino si godono Icardi, ormai già al centro del mondo Psg.

https://twitter.com/PSG_inside/status/1188586993711812612

Foto: Twitter ufficiale PSG