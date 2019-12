Icardi: “Orgoglioso di fare la storia del Psg. In Italia non erano abituati ai miei movimenti”

Mauro Icardi, attaccante del Psg, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club francese. Questi i passaggi più significativi: “A Barcellona ho imparato molto in merito a tecnica e tattica. La filosofia del calcio è molto dura, mi ha aiutato in Italia ad adattarmi e a capire il gioco. Lo stesso vale per i miei movimenti in campo, perché in Italia non erano abituati a muovermi come facevo io. Tutto ciò ha sviluppato la mia intelligenza calcistica sul campo. Anche la tattica e l’impatto fisico hanno dato vita al giocatore che sono. Ho battuto il record di Ibrahimovic come più veloce giocatore del Psg a segnare 10 gol? Non lo sapevo, è motivo di orgoglio raggiungere questo tipo di traguardi e fare la storia di una squadra come il Paris Saint-Germain. Cerco sempre di essere pronto e di essere una soluzione per i miei compagni con la mia corsa e i miei movimenti, così che possano trovare un giocatore libero in attacco. Sono sempre pronto a muovermi il più veloce possibile appena ricevo palla”, ha chiuso Icardi.

Foto: Twitter ufficiale Psg