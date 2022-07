Icardi nostalgico di Milano e dell’Inter: “Quante emozioni vissute qui”

Mauro Icardi sta trascorrendo le vacanze estive e tra pochi giorni dovrà presentarsi in ritiro col PSG. In questi giorni l’attaccante argentino sta trascorrendo qualche giorno in Italia, più precisamente a Milano. Proprio dalle storie Instagram dell’ex capitano dell’Inter notiamo un Icardi nostalgico del suo passato. Nella didascalia della foto che ritrae l’esterno del San Siro leggiamo “Quante emozioni vissute qui, tanti ricordi che rimarranno nel mio cuore”. Una dedica alla città e alla squadra che in passato l’ha osannato e reso grande. Maurito ha un futuro incerto, per il club francese è un esubero e potrebbe lasciarlo partire in questa finestra di mercato, a patto che arrivi un’offerta vantaggiosa.

Foto: Twitter personale