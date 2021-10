Icardi non si presenta e salta la gara con il Lipsia per motivi di famiglia

Mauro Icardi salterà la gara di questa sera tra PSG e Lipsia in Champions League. Lo riporta L’Equipe che afferma come l’attaccante argentino no si presenterò al Parco dei Principi per motivi personali.

Chiaramente, dietro questa situazione, c’è la vicenda familiare di Maurito con i problemi della separazione dalla moglie Wanda Nara. Il giocatore è attualmente a Parigi, dopo la recente toccata e fuga a Milano.

Come spiegato dall’Equipe, al momento Icardi non è nelle condizioni ideali di giocare, in quanto molto colpito dalla separazione annunciata sabato sera dalla moglie Wanda Nara.

Foto: Twitter Ligue 1