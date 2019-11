Icardi non si ferma più: 8 gol in 10 gare di Champions, solo in tre meglio di lui nella storia

Mauro Icardi non si ferma più. L’impatto dell’ex capitano dell’Inter con la casacca del Psg è letteralmente da urlo. Ma sono soprattutto i numeri in Champions a lasciare a bocca aperta il popolo parigino: contro il Bruges, Maurito ha timbrato ancora una volta il tabellino dei marcatori, realizzando la sua rete numero otto in stagione, la quarta in altrettante presenze stagionali in Champions. Ma non solo: il bottino complessivo di Icardi nella massima competizione europea parla di 8 reti nelle prime 10 gare disputate tra Inter e Psg. Numeri da urlo considerato che solo Mané, Simone Inzaghi e Kane (9 centri) hanno fatto meglio di Maurito in tutta la storia della Champions. L’ex attaccante dell’Inter conferma dunque l’ottimo momento in fase realizzativa nella sua nuova avventura all’ombra della Tour Eiffel. Tuchel e il popolo parigino si godono Icardi, sempre più al centro del mondo Psg.

🔵🔴 Mauro Icardi has scored 8 goals in his first 10 #UCL games 😱 pic.twitter.com/zFAd0h8eXh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019

Foto: Twitter ufficiale PSG