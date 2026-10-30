Icardi non dimentica l’Inter: “Un ritorno sarebbe speciale, vorrei chiudere il cerchio”

30/10/2026 | 10:35:08

Mauro Icardi torna a parlare dell’Inter e non nasconde il desiderio di poter indossare nuovamente la maglia nerazzurra. L’ex capitano, intervistato da La Repubblica a pochi giorni dal derby di Milano, ha ripercorso la sua esperienza a San Siro, soffermandosi anche sul finale complicato del rapporto con il club. Oggi è senza squadra, ma non ha intenzione di accettare una proposta soltanto per tornare in campo. “Nemmeno io mi aspettavo di essere ancora senza squadra a novembre. Ho ricevuto offerte, ma ho preferito aspettare, piuttosto che accettare un progetto di cui non fossi convinto fino in fondo”, ha spiegato l’argentino. Il pensiero torna inevitabilmente all’Inter, dove ha segnato 124 gol e indossato la fascia da capitano. “Sarebbe speciale. Ho vissuto anni importanti, con quella maglia e la fascia da capitano ho costruito una parte di me. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso. Ma un ritorno avrebbe senso soltanto con una convinzione reciproca e un obiettivo da raggiungere insieme. Ho ancora molto da dare: se torno in un posto, torno per essere utile e per vincere”. Icardi ha anche ammesso che, tornando indietro, gestirebbe diversamente alcuni momenti della sua esperienza nerazzurra. In particolare, la perdita della fascia di capitano: “La vivevo come una responsabilità e un motivo d’orgoglio. Nello stesso periodo avevo un problema al ginocchio, giocavo con infiltrazioni in ogni partita per il grande dolore. Il fatto che quel grosso problema fosse messo in dubbio fu difficile da accettare. Oggi saprei spiegarmi meglio e affrontare certe situazioni con più lucidità”. Spazio anche ai ricordi del derby, una partita che per l’argentino iniziava molto prima del fischio d’inizio: “La sentivi per strada, negli sguardi della gente. Entravi a San Siro e capivi che un gol avrebbe cambiato tanto per tante persone. Per fortuna ne ho fatto qualcuno. Anche una tripletta, e quell’indimenticabile rete al 92’”. L’ex centravanti ha parlato anche della possibilità di affrontare l’Inter da avversario: “Sarebbe una partita diversa, tornerebbero tanti ricordi. Ma darei il massimo per la squadra in cui gioco, senza mancare di rispetto all’Inter e alla sua storia”. Il legame con Milano resta forte, così come la nostalgia per la Serie A. “Vorrei tornarci, con un progetto che mi accenda e con la possibilità di costruire qualcosa di importante. Il legame con il passato c’è, ma si deve guardare al futuro”. Icardi, infine, ha voluto rispondere a chi pensa che abbia ormai poco da dare al calcio: “A chi pensa che non abbia più nulla da dare, non vedo l’ora di rispondere sul campo”.

foto: x Icardi