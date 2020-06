Icardi, l’Inter ha fatto e ottenuto il massimo possibile

Icardi al Paris Saint-Germain: si fa filosofia, troppa, su un’operazione che dal nostro punto di vista l’Inter ha gestito nel migliore dei modi. E’ inutile, oltre che anacronistico, parlare della valutazione di oltre 100 milioni fino a qualche anno fa: da allora è cambiato il mondo, non soltanto per il clamoroso virus che ha condizionato la nostra quotidianità e quella di qualsiasi azienda. Non bisogna dimenticare che Icardi ha vissuto una stagione, la penultima, quasi completamente ai margini dell’Inter e che si era trovata miracolosamente una soluzione negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva di mercato. E’ vero che il riscatto era stato pattuito a 70 milioni ma è anche vero che gli ultimi mesi sono stati impossibili. E che alla fine il club nerazzurro ha ottenuto, con i bonus, quasi 60 milioni. Il massimo possibile, oltre che una straordinaria plusvalenza. Qualsiasi critica dal nostro punto di vista è campata per aria, partendo dal presupposto che il rapporto ormai logoro mai avrebbe potuto comportare un chiarimento. Quindi, meglio liberarsi del cartellino con la possibilità di ottenere altri 15 milioni se – entro le prossime sessioni – Icardi dovesse trasferirsi in Italia. Una gestione, quella dell’Inter, attenta a ogni dettaglio.

Foto: Twitter ufficiale Psg