Icardi: le parole di Chiellini, le mosse della Juventus e la palla al Galatasaray

01/02/2026 | 20:55:24

La Juve si è mossa pesantemente per Mauro Icardi, possiamo confermarlo al 100 per cento. E le parole di Giorgio Chiellini, che ha escluso l’arrivo dell’argentino nel pre-partita di Parma, sono oro colato per chi ha fatto video su video dedicati a Icardi e poi si è aggrappato alle parole. Quelle di Chiellini sono parole di circostanza, di facciata, che fanno parte del gioco. Perché lo stesso Chiellini sa quanto la Juve si sia mossa con forza per l’intero pomeriggio. Abbiamo sempre raccontato che Icardi vuole la Juve, anche per sei mesi senza discutere troppo su un discorso contrattuale, ma che la palla poi passerà al Galatasaray. Questo lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo. Icardi è un idolo a Istanbul, ci sono situazioni che passano attraverso un via libera. Ma lui ha aperto completamente, il resto dipenderà dal numero uno del club turco che potrà prendere qualsiasi legittima decisione. Pur sapendo che Icardi alla Juventus ha aperto completamente…

Foto: Instagram Icardi