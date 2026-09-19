Icardi-Lazio come Brozovic-Fiorentina: era solo tempo perso

19/09/2026 | 13:45:49

Non abbiamo creduto a Mauro Icardi in direzione Lazio e non abbiamo perso tempo, dando notizie poco attendibili e con scarso fondamento. Ieri in conferenza stampa la conferma senza troppi giri di parole di Rino Gattuso. Esattamente come non avevamo creduto troppo (anzi per nulla..) all’operazione Espí sbandierata diverso tempo fa per il club biancoceleste: un’altra invenzione e sappiamo com’è andata a finire, il Real nel suo presente e nel suo futuro. Quanto a Icardi, mai c’è stata una possibilità, mai una vera apertura, dobbiamo ricordare che i matrimoni si fanno in due e che nessuna delle due parti ci aveva pensato in contemporanea. Il mercato della Lazio ve lo abbiamo raccontato in tempo reale e in anticipo, compresa la penultima sorpresa Gudmundsson e l’ultima Diogo Leite, senza dimenticare la svolta Pinamonti e l’improvvisa virata su Sutalo, dopo aver celebrato il matrimonio Frattesi con sei mesi di ritardo. Ma Icardi è stato un modo per fare clickbait come per Luis Henrique “è fatta” alla Roma e potremmo andare avanti. Lo diciamo solo per spiegare dopo e per rispondere alle numerose domande arrivate. Icardi-Lazio più o meno come quando Brozovic era stato addirittura accostato alla Fiorentina: tempo perso.

Foto: Instagram Icardi