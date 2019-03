Icardi-Inter, altri passi verso il disgelo

Giornata di contatti proficui in casa Inter per arrivare a una soluzione sul caso Icardi. Per il momento Maurito non è tornato ad allenarsi in gruppo, per lui soltanto un altro giorno di lavoro personalizzato in palestra, ma nel frattempo il club nerazzurro ha mosso nuovi passi verso il disgelo. L’avvocato Nicoletti, che sta curando la mediazione per tra l’attaccante argentino e l’Inter, ha avuto un contatto con Marotta per capire meglio tempi e modi del reinserimento di Icardi. Già mercoledì, prima della partenza della squadra per Francoforte, lo stesso Marotta aveva incontrato Mauro, Wanda e l’avvocato Nicoletti: il primo passo per la riappacificazione era andato bene, ora anche il secondo sembra aver tracciato la strada. L’Inter e Icardi proseguono nella trattativa di riavvicinamento, ma per la fumata bianca serviranno altri incontri. La speranza del club nerazzurro è quella di mettere Maurito a disposizione di Spalletti il prima possibile, per affrontare il finale di stagione con un Icardi in più.

Foto: Twitter ufficiale Inter