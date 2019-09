Icardi in partenza verso la Francia: il Psg lo aspetta

Mauro Icardi si appresta a salutare l’Inter. L’attaccante argentino e Wanda Nara proprio in questi minuti sono in partenza per Parigi (come testimonia la foto), confermate le anticipazioni dei colleghi francesi di RMC Sport. Il PSG aspetta Maurito, operazione in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva da circa 70 milioni, la somma che ha sempre chiesto l’Inter per lasciar partire Icardi.

Foto: screenshot Sportitalia