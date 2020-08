Icardi: “Il Psg? La scelta migliore della mia vita”

L’attaccante del Psg, Mauro Icardi, attraverso un post su Instagram ha voluto fare una dedica al club parigino. Queste le sue parole: “Un anno fa ho dovuto prendere la decisione di cambiare, verso qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire . Oggi, un anno dopo, eccoci qui a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo formato e per quello che continueremo a costruire da ora in poi. Non ho parole per ringraziare per tutto l’affetto che mi è stato riservato e per aver preso questa decisione presa un anno fa. Oggi la migliore decisione della mia vita”. Una stoccata all’Inter?

Foto: Twitter Ligue 1