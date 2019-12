Icardi già nella storia del Psg: Maurito meglio di Ibra e Weah

Ieri sera il Psg ha vinto 3-1 in casa del Montpellier nell’anticipo della 17esima giornata di Ligue 1. Il tris della squadra di Tuchel ha portato la firma di Mauro Icardi, sempre più trascinatore del club francese. L’impatto dell’ex capitano dell’Inter con la casacca parigina è letteralmente da urlo: in questo suo inizio di avventura all’ombra della Tour Eiffel, Maurito ha realizzato ben 11 reti in 883′ disputati. Il numero 18 dei transalpini è ufficialmente già entrato nella storia del club, considerato che in media ha già segnato di più rispetto ai suoi predecessori: fermo a 11 reti in 900′ il panamense Dely Valdés, 916′ per Zlatan Ibrahimovic, davanti a George Weah (936′). Inseguono, ancora più defilati, Neymar (1032′), Cavani (1059′) e Mbappe (1501′).

Foto: Twitter ufficiale Psg