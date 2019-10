Icardi: “Felice a Parigi, vedremo che cosa succederà a fine stagione”

Mauro Icardi ha parlato in mix-zone al termine della sfida fra Club Bruges e PSG, del gruppo A di Champions League, decisa anche da una sua doppietta. “Sono venuto qui con i miei obiettivi e con l’idea di dare un contributo importante alla squadra” ha spiegato la punta argentina.

Sul proprio futuro, non scritto in virtù del diritto di riscatto vantato ma logicamente non ancora esercitato dai parigini, Icardi ha poi aggiunto: “Sono molto felice di essere a Parigi, vedremo cosa succederà alla fine della stagione. Cavani? Lui è il Matador, ho abbiamo un grande rapporto”.

Foto: Twitter PSG