Icardi e la vertenza all’Inter: una rincorsa partita il 4 luglio. Il Valencia…

Icardi e la vertenza all’Inter, nel bel mezzo degli ultimi giorni di mercato e quando il club nerazzurro sperava di trovare una sistemazione in prestito. Per noi non una novità rispetto a quanto vi avevamo anticipato il 4 luglio quando avevamo raccontato come la situazione fosse delicatissima e che sarebbe bastato poco per passare alle vie legali. Storia di un rapporto deteriorato e che di sicuro avrà ancora molte pagine da scrivere. Ieri sera mentre chi si affannava a spingere Icardi verso il Monaco ha dovuto memorizzare, negli stessi minuti, una situazione agli antipodi. E non certo sorprendente alla luce delle previsioni del 4 luglio. Intanto, proprio in queste ore il Valencia sta facendo un tentativo, ma non è una situazione semplice per mille motivi, alla luce anche delle posizioni ormai prese da Icardi.

Foto: twitter ufficiale Inter