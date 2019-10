Icardi e il primo gol in campionato: “Non vedevo l’ora di esultare al Parco dei Principi”

Mauro Icardi nella giornata di ieri si è sbloccato anche in campionato, trovando il gol contro l‘Angers coincidente con la sua prima gioia al Parco dei Principi. Dopo la gara, l’attaccante argentino ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale del club parigino: “Era molto importante per me andare in gol dopo la partita di Champions League contro il Galatasaray. Non vedevo l’ora di esultare in questo stadio. Ho segnato e la squadra ha vinto, che è la cosa più importante. L’Angers è una squadra che ama giocare in contropiede, e lo sapevamo. Abbiamo affrontato il match nel modo corretto e meritato questo risultato”.

Foto: Twitter ufficiale Psg