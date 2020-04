Icardi, like alla frecciata di Bojan su Barcellona-Inter del 2010: “AniVARsario”

Mauro Icardi torna a far parlare di sé. L’attaccante argentino, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain, nelle scorse ore ha messo un “like” al post di Bojan Krkic in ricordo di Barcellona-Inter, semifinale di ritorno della Champions League del 2010. Un messaggio polemica, quello dell’ex blaugrana: “AniVARsario”, ha scritto Bojan su Instagram. Tra i ‘mi piace’ al post è arrivato, appunto, anche quello di Mauro Icardi. Un gesto che non farà di certo sorridere i tifosi nerazzurri.

Foto: Twitter ufficiale Psg