Icardi e il Galatasaray trovano l’accordo: chiusa la disputa sui 4 milioni di diritti d’immagine

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo turco Fanatik, Mauro Icardi ha risolto la disputa iniziata durante la pausa per le nazionali tra lui e il Galatasaray. Al centro della discussione c’erano i ritardi nei pagamenti dei diritti d’immagine da parte del club, per una cifra di 4 milioni di euro.

L’attaccante argentino ha intrapreso un’azione legale e ha raggiunto un accordo con la società. Alla base del problema vi erano le modalità con cui l’intesa tra le due parti era stata stipulata: l’accordo, infatti, era stato concluso tramite singoli intermediari anziché direttamente con il club.

Foto: Instagram Icardi