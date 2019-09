Icardi dopo la firma: “Darò tutto me stesso per far vincere il Psg. Sono in una big d’Europa”

Mauro Icardi è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. L’attaccante ormai ex Inter ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la firma sulle pagine ufficiali del sito ufficiale del club parigino: “Ringrazio Paris Saint-Germain per la fiducia che ha dimostrato. Farò tutto il possibile e darò tutto me stesso per aiutare la mia nuova squadra ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Il PSG è diventato sempre più una big del calcio europeo, che negli ultimi anni ha attratto grandi giocatori. Le ambizioni sono molto alte e sono sicuro che potremo fare grandi cose. Non vedo l’ora di scoprire il Parc des Princes, uno stadio noto per la sua bellezza”.

Foto: Psg Twitter