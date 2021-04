Show di Mauro Icardi nella vittoria del Psg contro il Metz di ieri che ha permesso ai parigini di tornare in vetta al campionato. Sul 2-1 per il Psg l’arbitro fischia un rigore in favore alla squadra di Pochettino che viene trasformato da Icardi con un tocco leggero facendo il cucchiaio alla Totti. Per la sfida di Champions contro il City anche Icardi si candida a giocare.

Foto: Twitter Psg