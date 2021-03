Icardi: “Contento del riscatto, mi trovo bene in una grande squadra che vince titoli”

Intervistato dai canali ufficiali del club parigino, Mauro Icardi, attaccante argentino di recente accostato a squadre italiane come Juventus e Roma, ha spiegato: “Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra con i miei gol. È stato un buon anno. Sono quindi molto felice che il club abbia deciso di riscattarmi e che mi abbia offerto di continuare qui per i prossimi quattro anni. Per me è un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il primo giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince titoli. Questo è ciò che cerca un giocatore”.

Su Pochettino: “L’arrivo del nostro nuovo allenatore è un bene per il gruppo e, per me che parlo spagnolo, è un plus! Possiamo comunicare meglio e parlare in modo diverso. Dobbiamo anche ringraziare Thomas Tuchel per ciò che ha ottenuto per il club. Ogni allenatore ha la sua mentalità e le sue idee di gioco. Ci siamo messi a disposizione del nuovo allenatore e del nuovo staff dal primo giorno. Volevamo tornare nel miglior modo possibile e iniziare un nuovo ciclo”.

Foto: Twitter Psg