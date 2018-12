Icardi: “C’è tanta rabbia, un vero peccato. Meritavamo la qualificazione perché…”

Mauro Icardi, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato dopo il pareggio contro il PSV ai microfoni di Sky Sport. Questo il suo pensiero: “C’è ovviamente tanta rabbia, volevamo passare il turno, ma abbiamo preso un gol nel primo tempo e non doveva succedere. Peccato non essere riusciti a fare il secondo dopo aver trovato il pareggio. Secondo me meritavamo la qualificazione e di passare il turno perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti in Champions League”.

Foto: Inter Twitter