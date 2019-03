Icardi capitano soltanto sui social. Ora serve chiarezza e tempismo

Un vero capitano, ma soltanto sui social. Mauro Icardi avrebbe avuto molte opportunità per chiarire una situazione che lo ha visto protagonista non certo per colpa della società che lo paga profumatamente. L’Inter. Sarebbe bastato prendere le distanza dalle parole di sua moglie o del suo agente (fate voi) per ripristinare una situazione di normalità soprattutto dentro lo spogliatoio. Questo lo abbiamo detto e scritto mille volte. Eppure non l’ha fatto. Icardi ha preferito scrivere una lettera via social, quasi come se avesse crediti maturati e non incassati. Ha voluto fare il capitano così, piuttosto che dimostrando il suo amore in un solo modo. Ovvero, mettendoci la faccia e scrivendo la parola fine su una vicenda causata solo ed esclusivamente da lui. Non l’ha fatto, amen. Ma è incredibile come solo dalle nostre parti l’atteggiamento di chi lo assiste venga quasi considerato come “intoccabile” e “indiscutibile”, per fortuna non in larga maggioranza. Nel frattempo Icardi fa il capitano sui social e quasi a tempo pieno: nello spogliatoio, rispettando tutti i compagni, quando? E soprattutto il vero amore si dimostra nei momenti di difficoltà, altrimenti che amore è? Parole… Ora serve chiarezza e tempismo: crediamo che l’Inter non possa rimangiarsi una decisione già presa per tutelare il gruppo soltanto perché la classifica sta peggiorando, non avrebbe senso. Ma urge un confronto che permetta di chiarire in modo definitivo. Quello delle scorse settimane era stato interlocutorio, com’era facile intuire. L’iniziativa di Marotta ha portato a qualcosa che potrebbe concretizzarsi presto, ma è assurdo parlare di condizioni dettate dall’argentino. La prima mossa avrebbe dovuto farla Icardi, una delle ultime che ha fatto è stata un like, destinatario Cancelo… Ora una tregua fino alla conclusione della stagione sarebbe l’ideale, sapendo che sulla storia della fascia l’Inter non può tornare indietro. E sarebbe anche giusto pensare che sono trascorse troppe settimane per non metterci un punto definitivo senza ulteriori rinvii.

Foto: Twitter ufficiale Inter