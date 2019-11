Icardi ancora a segno: Maurito va in doppia cifra e fa volare il Psg

Mauro Icardi non si ferma più. L’impatto dell’ex capitano dell’Inter con la casacca del Psg è letteralmente da urlo. Nella sfida di Ligue 1 contro il Lille, Maurito ha timbrato ancora una volta il tabellino dei marcatori, realizzando la sua rete numero 10 in undici gare stagionali. Il Psg vince 2-0 (raddoppio di Di Maria) e allunga a +11 sull’Olympique Marsiglia, secondo in classifica ma impegnato domenica contro il Tolosa. Icardi conferma dunque l’ottimo momento in fase realizzativa nella sua nuova avventura all’ombra della Tour Eiffel. Tuchel e il popolo parigino si godono Maurito, sempre più al centro del mondo Psg.

Foto: Twitter ufficiale Psg