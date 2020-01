Icardi: “A Parigi sto molto bene, ma del futuro ancora non abbiamo parlato. Vorrei restare qui”

Il PSG sogna trascinato dai gol di Mauro Icardi. L’argentino, autore di una tripletta nel 6 a 1 rifilato al St-Etienne in Coppa di Francia, ha parlato ai canali del club dopo la sfida: “Sono davvero felice per questa vittoria, e ancor di più per aver segnato tre gol e servito un assist. Era importante iniziare il 2020 con un successo. Ora dobbiamo dare il massimo e continuare su questa strada“.

Momento personale

“Siamo una grande squadra, e so che c’è competizione in avanti. Siamo 4 fortissimi, a Parigi sto molto bene, ma del futuro non abbiamo parlato. Mancano 4 o 5 mesi al termine del campionato, a fine stagione parleremo anche di questo. Sarei felice se potessi rimanere”.

Foto: Twitter PSG