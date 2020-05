Ibrahimovic va ko: si teme per il tendine d’Achille

Infortunio per Zlatan Ibrahimovic durante l’allenamento di stamattina a Milanello. Uno scatto nel corso della partitella ha procurato un forte dolore al polpaccio, l’attaccante svedese si sottoporrà nelle prossime ore agli esami. Potrebbe trattarsi di uno stiramento al polpaccio, in tal caso ne avrebbe per un mese e mezzo o due. Si teme per il tendine d’Achille ma bisogna aspettare e, se così fosse, lo stop sarebbe molto più lungo. Di sicuro una brutta notizia per il Milan.

Foto: Milan Twitter