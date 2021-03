Ibrahimovic, un assist di tacco nel 3-0 della Svezia in Kosovo

Zlatan Ibrahimovic protagonista nel 3-0 della Svezia in Kosovo. L’attaccante è stato in campo per 67 minuti, poi è stato sostituito da Berg, non ha segnato ma è stato determinante nella prima marcatura, con un bellissimo assist di tacco che ha permesso di sbloccare il risultato.

Dopo l’infortunio, Ibra era tornato protagonista già con il Milan a Firenze e si è ripetuto con la Svezia. Il suo contributo sarà determinante nelle ultime dieci partite dei rossoneri.

Foto: Kick Off