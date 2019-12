Ibrahimovic, tre milioni di speranze. E una data per l’esordio

Zlatan Ibrahimovic ha accettato un contratto da tre milioni fino a giugno pur di tornare al Milan. Con buona pace di chi, appena qualche giorno fa, riteneva impossibile il suo arrivo in Italia. Tre milioni di speranze, dunque, per il rilancio del Milan e un rinnovo fino al 2021 che scatterebbe automatico dopo non troppe presenze, in modo da soddisfare la sua voglia di restare in rossonero almeno per un anno e mezzo. Ibrahimovic arriverà in Italia dopo il Capodanno, la data dell’esordio va prevedibilmente ricercata dopo Milan-Samp del 6 gennaio, Coppa Italia compresa (impegno con la Spal il 15).

Foto: Uromi Voice