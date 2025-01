Ibrahimovic sullo scontro Conceicao-Calabria: “A me è successo mille volte, l’importante è che si sia risolto”

Ibrahimovic ha detto la sua in conferenza stampa sull’alterco avvenuto ieri tra il tecnico Conceicao e Calabria, al termine di Milan-Parma, terminata 3-2 per i rossoneri.

“La situazione di ieri di Calabria e Conceicao: c’era tanta adrenalina. Erano due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. A me è successo mille volte, in campo e fuori dal campo. L’importante è che si sia risolta, addirittura prima che entrassi in spogliatoio. Come società, questa cosa mi è successa a Barcellona, al Milan, a Parigi, allo United: è normale nel senso che succedono. Tutti vogliono vincere a tutti i costi. È stata solo una dimostrazione. Capello quando succedeva a me mi diceva: ‘Tranquillo, va bene per la squadra’. Conceicao e Calabria fanno il lavoro per il bene della squadra. È bene che succeda, perchè altrimenti sembra che non freghi nulla. Per l’immagine può sembrare negativo, brutto, ma queste cose succedono”.

Foto: X Ibrahimovic