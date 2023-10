Ibrahimovic su Ten Hag: “Ha poca esperienza, lo United deve vincere tutti i titoli per cui gioca”

L’inizio di stagione decisamente complicato per il Manchester United non è passato inosservato in Inghilterra, e non è passato inosservato nemmeno agli occhi di Zlatan Ibrahimovic, tra l’altro un ex dei Red Devils. Lo svedese ha rilasciato un’intervista a Piers Morgan, giornalista e personaggio televisivo britannico, a Talk TV. Ecco le sue parole sulla squadra inglese e sul tecnico, Erik Ten Hag:

“Passare dall’Ajax allo United come ha fatto lui è un grande salto, sono stato in entrambi i club. C’è un diverso tipo di disciplina. L’Ajax è un club dove nascono i migliori talenti per i club di rilievo, non hanno grandi stelle. Che esperienza ha Ten Hag? Viene allo United, è una mentalità diversa. Lì i giocatori dovrebbero essere grandi stelle, non credo che si possa riservare loro lo stesso trattamento che viene riservato a quelli dell’Ajax. Quanto tempo si può dare a un allenatore? Dipende dai proprietari, da quello che vogliono, ma se si ascoltano i tifosi, non si ha molto tempo perché vogliono vincere, e li capisco perché sono abituati a vincere e vogliono ancora farlo. Lo United ha l’obbligo di vincere, deve vincere tutti i titoli per cui gioca”.

Foto: Instagram Milan