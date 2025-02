Ibrahimovic su Joao Felix: “Può fare la differenza, ha la magia”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Joao Felix, a prendere parola è stato anche Zlatan Ibrahimovic. Questo quanto detto dalla svedese: “Oggi diamo il benvenuto a Joao, nonostante si sia già presentato con un gol magico. Lui è un grande talento, ha esperienza, ma è giovane e può crescere ancora molto. Abbiamo cercato un giocatore tra centrocampo e attacco per le partite bloccate, contro squadre chiuse e qui può fare la differenza. Lui è un giocatore di magia e questa è una cosa che hai o non hai. La sua qualità parla da sola e noi siamo soddisfatti. Dobbiamo ora metterlo in condizione di fare il meglio possibile”.

FOTO: Twitter Ibrahimovic