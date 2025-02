Ibrahimovic su Bennacer: “Ha chiesto la cessione, abbiamo trovato la miglior soluzione”

Tra i tanti movimenti di mercato fatti dal Milan, a spuntare è sicuramente la cessione di Bennacer al Marsiglia. A parlarne è stato Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa: “Lui ha chiesto la cessione. È stato importante per il Milan, ha avuto degli infortuni, è rientrato a fine dicembre. Lui voleva una nuova avventura. Abbiamo cercato la migliore soluzione per lui e per noi. Tanti colpi alla fine del mercato? Ogni caso è diverso. In ogni affare ci sono tre soggetti che devono trovare un accordo. Alcune trattative sono state più lunghe, mentre altre più veloci. Sottil lo abbiamo chiuso un minuto e mezzo prima della fine, per questo ci tengo a ringraziare gli avvocati e la segreteria che stanno facendo un grande lavoro. Sono giovani, hanno tanta fame e lavorano”.

FOTO: Instagram Milan